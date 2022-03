Vacina contra a Covid-19: 85,47% da população de Pinhais já recebeu a 2ª dose

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Pinhais divulgou o número de pessoas já imunizadas com as duas doses da vacina contra a Covid-19, ou com dose única, até o dia 3 de março, sendo um total de 105.740. Esse número representa 85,47% da população, a partir de 5 anos de idade, vacinada de acordo com critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde (MS). Já a aplicação da primeira dose alcançou 96,15% da população, na mesma faixa etária.

Vacinação infantil

A Semsa segue com a vacinação pediátrica, para crianças de 5 a 11 anos, sem necessidade de agendamento. Haverá vacinação neste sábado (5), das 8h às 15h, para 1ª e 2ª dose, os locais são a Unidade de Saúde da Mulher e da Criança (Rua Rio Solimões, 710, esquina com a Rua Rio Purus, no bairro Weissópolis) e USF Tebas (Av.Juriti, 132, bairro Jardim Cláudia).

Ao longo da próxima semana, de 8 a 11 de março, o atendimento será das 9h às 16h, na Unidade de Saúde da Mulher e da Criança.

Vacinação de adolescentes e adultos

Pais ou responsáveis devem levar os adolescentes, de 12 a 17 anos, à unidade de saúde da sua região para receberem a 1ª e 2ª dose, caso já esteja no prazo. O atendimento para os próximos dias será de segunda a sexta-feira, em todas as unidades, das 9h às 16h30. Nas unidades com horário estendido, o atendimento vai até as 18h30 – USFs Weissópolis, Vargem Grande, Ana Neri e Maria Antonieta. Estes mesmos horários e locais também são direcionados para o público adulto.