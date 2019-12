Traiano e Romanelli recebem da procuradora geral do Estado cadernos orientadores para administração pública

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSDB), e o primeiro secretário da Casa, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), receberam na manhã desta segunda-feira (9), no gabinete da primeira secretaria, a procuradora-geral do Estado, Letícia Ferreira da Silva. Na ocasião, a chefe da Procuradoria Geral do Paraná entregou aos parlamentares os três novos Cadernos Orientadores publicados pelo órgão que visam melhorar a eficiência na administração pública. As publicações tratam de Contratos e Convênios em Aquisições; Prestação de Serviços e Obras/Contratação integrada.

Segundo a procuradora-geral, os cadernos se prestam a capacitar e orientar os servidores públicos na elaboração dos termos de referência, bem como dar maior segurança e confiabilidade na atuação dos gestores e fiscais dos contratos nas suas funções. “A ideia desses cadernos é explicar a todos os servidores e agentes públicos, com uma linguagem mais simples, para fazer uma qualificação no trâmite de todos os processos destas áreas específicas. Agora, com estes três novos, a administração pública passará a ter um trâmite processual mais célere e eficaz nos procedimentos de licitações e contratações púbicas, explicou Letícia.

Para o deputado Romanelli, os cadernos unem informações sobre práticas que são importantes do ponto de vista da legalidade e da transparência na atuação do Estado. “São publicações que uniformizam as ações da administração pública em áreas absolutamente sensíveis”, disse o primeiro secretário. “São informações importantes para todos os órgãos públicos e não é diferente para nós da Assembleia Legislativa, que sempre procuramos sempre fazer dentro da forma transparente e correta”, complementou Traiano.

Os Cadernos Orientadores da PGE estão disponíveis no site da Procuradoria-Geral, através do link http://www.pge.pr.gov.br/Pagina/Cadernos-Orientadores-0.

Fonte: ALEP