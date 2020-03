Servidores da Assembleia ganham plano de saúde coletivo

Sai o reembolso de assistência à saúde e entra o plano de saúde coletivo para os servidores da Assembleia Legislativa do Paraná. Nesta terça-feira (17), o presidente da casa Ademar Traiano (PSDB) e o primeiro secretário Luiz Claudio Romanelli (PSB) assinarão o contrato de prestação de serviço de assistência médica aos servidores com cargos comissionados, efetivos, adidos e do Gabine Militar do Poder Legislativo.

A empresa vencedora da licitação foi a Unimed Curitiba, que beneficiará mais de 1500 funcionários. Por ser um plano coletivo, os valores serão bem abaixo dos praticados no mercado. O plano de saúde era uma promessa antiga aos servidores do legislativo, que agora só precisam passar no Departamento Pessoal para aderir a novidade e desfrutar do benefício.

Foto: Dálie Felberg/AL