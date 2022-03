Saúde vacinou 1.691.586 pessoas contra a covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba vacinou, até esta sexta-feira (25/2), 1.691.586 pessoas com a primeira dose ou a dose única (Janssen) da vacina anticovid, o que corresponde a 86,8% de toda a população da cidade. Em relação à população completamente imunizada (com duas doses ou dose única), a cobertura chega a 78,3%.

Ao todo, Curitiba já aplicou 4.018.437 unidades do imunizante, sendo 1.652.803 primeiras doses e 1.486.824 segundas doses; 38.783 doses únicas; 840.027doses de reforço (3ª e 4ª doses).

Vacinados com 18 anos ou mais

Entre a população com 18 anos ou mais, 1.427.639 receberam a primeira dose; 1.380.163 receberam a segunda dose e 38.783 pessoas receberam a vacina em dose única.

Curitiba também está aplicando as doses de reforço para quem já completou o ciclo de imunização. Até esta sexta-feira (25/2), 833.490 pessoas receberam a dose de reforço (3ª dose) e 6.537 receberam a segunda dose de reforço (4ª dose).

Adolescentes e crianças

Até o momento, a SMS vacinou 126.372 adolescentes entre 12 e 17 anos. Destes, 101.757 já receberam também a segunda dose.

Curitiba também está vacinando crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19. Até ontem, 98.792 crianças haviam recebido a primeira dose e 4.904 crianças receberam a segunda dose.

Doses recebidas

Até o momento, Curitiba recebeu do Ministério da Saúde, repassadas pelo Governo do Paraná, 4.461.103 doses de vacinas, sendo 1.785.566 para primeira dose, 1.629.747 para segunda dose, 38.975 doses de aplicação única e 1.006.815 doses de reforço. Nesse montante já estão contabilizados os 5% de reserva técnica.

A reserva técnica é uma medida de segurança, faz parte dos protocolos da logística e é necessária para evitar problemas no fluxo de imunização que possam ser causados por imprevistos eventuais, como a quebra acidental de frascos.

O município tem capacidade para vacinar mais de 30 mil pessoas por dia, já tendo aplicado 45,6 mil doses em um único dia, e o avanço do cronograma de imunização ocorre à medida que as doses são enviadas pelo Ministério da Saúde ao governo estadual, responsável por distribuir os lotes do imunizante aos municípios.

Confira detalhes da vacinação contra a covid-19 no Painel Covid-19 Curitiba.