Sala do Empreendedor de Pinhais disponibiliza oficina de orientação para acesso ao crédito

Na próxima quarta-feira (31) a Sala do Empreendedor de Pinhais disponibiliza uma oficina on-line de orientação para acesso ao crédito. A iniciativa é fruto da parceria com o SEBRAE e acontece das 9h às 12h.

O objetivo da oficina, que será ministrada pelo palestrante Eron Marchiori, é contribuir para que o empreendedor possa conhecer um pouco mais e se preparar para acessar e utilizar o crédito de forma compatível com a real necessidade de seu negócio, além de obter o melhor resultado possível desta operação.

Por meio das informações que serão repassadas durante a oficina, será possível planejar e organizar as finanças da empresa, entender como se relacionar com instituições e conhecer quais as condições para a concessão de crédito.

Serviço

Interessados em participar devem fazer inscrição por meio do formulário disponível no link: https://forms.gle/3g5qDuMVySoRnz1PA

Mais informações pelo telefone 3912-5683.

Por: SMCS