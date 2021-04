Profissionais de saúde da rede privada serão vacinados neste domingo

Destaca ainda que todas as Unidades de Saúde estarão abertas das 08h às 17h, atendendo aos idosos. No período da manhã, devem comparecer pessoas com idades entre 73 e 74 anos e no período da tarde, os idosos de 71 a 72 anos. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica Enfermeira Daniela Lima lembra que todos devem levar os documentos pessoais e de comprovação de endereços. “Nossos idosos devem comparecer com Cartão do SUS, Identidade, CPF e comprovante de endereço. A Ideia é que havendo algum problema no cadastro, será corrigido na hora e assim garantam as suas vacinas”, disse a coordenadora.