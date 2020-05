Prefeitura recebe oxímetros que vão ajudar no combate à covid-19

Um grupo de dezessete moradores de Curitiba fez a doação ao município de 20 oxímetros de dedo, equipamento que monitora a diminuição da quantidade de oxigênio no sangue e pode ajudar a detectar sinais da covid-19. A entrega do dispositivo foi feita ao prefeito Rafael Greca, nesta segunda-feira (27/4), pelo casal Daniela Seidel e Leonardo da Costa Correia, que idealizou a ação junto a amigos.

Greca agradeceu ao casal pela iniciativa e lembrou que o instrumento é um aliado importante do diagnóstico da covid-19 e de outras doenças que afetam o pulmão e o coração.

“A Secretaria Municipal de Saúde já tinha adquirido oxímetros, mas receber este lote é muito importante, pois é uma ferramenta para indicar que há possibilidade de uma pessoa ter contraído o novo coronavírus”, reforçou o prefeito.

Médica pediatra de um posto de saúde em Pinhais, Daniela contou ao prefeito que resolveu mobilizar os amigos para a compra de oxímetros por saber da necessidade da rede pública por este dispositivo. “É um equipamento recomendado pelo Ministério da Saúde, no protocolo de combate da pandemia, e que realmente ajuda a salvar vidas”, salientou.

Leonardo da Costa Correia revelou que, até o fim da semana, mais 20 oxímetros serão entregues à Secretaria Municipal de Saúde. Os equipamentos estão sendo adquiridos pela LTS Consulting, da qual ele é sócio. “Toda a empresa se uniu para levantar recursos e contribuir para o combate da pandemia”, afirmou ele.

Presente à entrega do equipamento, a secretária municipal de Saúde, Márcia Huçulak, confirmou que o oxímetro é um equipamento importante para a prevenção e detecção de sinais de covid-19.

“Esta doação é mais um exemplo do espírito solidário da população e de empresas da capital, que também já doaram máscaras e álcool em gel”, frisou a secretária de Saúde de Curitiba.

De acordo com Márcia, os oxímetros serão usados pelas equipes dos postos de saúde para acompanhamento de pacientes, inclusive, suspeitos de estar com o novo coronavírus.

Saturação

O oxímetro é um aparelho com formato similar ao de um pregador, utilizado no dedo para medir a saturação de oxigênio transportado no sangue. Ele usa um feixe de luz para aferir quanto oxigênio é transportado pela hemoglobina. Como a Covid-19 reduz o nível de oxigênio no sangue apesar de os pacientes nem sempre sentirem falta de ar, o oxímetro pode indicar a privação de oxigênio antes do sintoma aparecer.

Fonte: Prefeitura de Curitiba