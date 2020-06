Prefeitura e Caixa formalizam financiamento de R$ 250 milhões

A Prefeitura de Curitiba formaliza, nesta segunda-feira (8/6), empréstimo de R$ 250 milhões da Caixa Econômica Federal para investimentos em obras, equipamentos e projetos urbanos como a Rua da Cidadania da CIC, ampliação da malha cicloviária, entre outros.

O contrato de financiamento será assinado, às 15 horas, no Palácio 29 de Março, pelo prefeito Rafael Greca e a superintendência da Caixa na capital. A operação de crédito foi autorizada pela Lei n°15564/2019, publicada no Diário Oficial da União (DOU) n°232 03/12/19 após a aprovação, em plenário, pela Câmara Municipal de Curitiba, em 2 de dezembro do ano passado.

“A parceria com a Caixa representa um suporte importante para movimentar a economia, gerar empregos e ao mesmo tempo garantir um legado de melhoria da infraestrutura de nossa cidade no pós-pandemia”, afirma o prefeito Rafael Greca.

Os recursos fazem parte do programa de Financiamento para Infraestrutura e Saneamento (Finisa), da Caixa, para obras e serviços de infraestrutura urbana e equipamentos públicos. Estão na lista deste investimento a construção da Rua da Cidadania da CIC, obras de mobilidade com a implantação e revitalização de infraestrutura cicloviária, obras complementares na Linha Verde, melhorias de calçadas e pavimentação de vias com asfalto definitivo, a requalificação do Moinho Rebouças, obras de drenagem, saneamento, proteção, recuperação ambiental, contenção de erosão e recuperação de margens em bacias hidrográficas e a elaboração de projetos de mobilidade urbana.

Legado

Os recursos se somam a outros investimentos de grande monta para obras e projetos estruturantes em negociação pela Prefeitura. Como parte do trabalho pela melhoria da infraestrutura urbana, a Prefeitura de Curitiba já tem encaminhados junto à Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) do Ministério da Economia cartas consulta para investimentos da ordem de US$ 278,5 milhões, cerca de R$ 1,38 bilhão (com o dólar cotado a R$ 4,97 em 5/6).

Deste total US$ 222 milhões (R$ 1,1 bilhão) são provenientes de financiamentos internacionais do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e New Development Bank (NDB) e US$ 56,5 milhões de contrapartidas municipais.

Fonte: SMCS