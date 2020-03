Prefeitura de Curitiba alerta para mensagem falsa de que Greca fechará comércio e terminais de ônibus

A notícia está sendo compartilhada no WhatsApp e deixando muitas pessoas em dúvida

A Prefeitura de Curitiba confirmou que a mensagem dizendo que o prefeito Rafael Greca anunciou oficialmente o fechamento de shoppings, aeroporto, bares, restaurantes e terminais de ônibus é fake news. A notícia está sendo compartilhada no WhatsApp e deixando muitas pessoas em dúvida.

A Prefeitura informou que as notícias oficiais são publicadas no site e nas redes sociais do órgão e que apenas nesta quinta-feira (19) serão anunciadas novas medidas para o combate à proliferação do coronavírus em Curitiba.

As ações foram debatidas em reunião do Centro de Operações de Emergência (COE) nesta quarta-feira (18) e estão sendo ajustadas sob coordenação do Comitê de Técnica e Ética Médica.

Assim que o trabalho for concluído, a população e os meios de comunicação serão informados.

Veja na íntegra a mensagem falsa que circula pelo WhatsApp:

“COMUNICADO AOS CURITIBANOS

O prefeito Rafael Greca, acaba de anunciar de forma oficial o fechamento do comércio, shoppings, shoppings de atacado, aeroporto, bares e restaurantes, e o terminal de ônibus. A medida valerá a partir desta sexta-feira por conta da pandemia do Coronavírus.

Quem descumprir a medida será penalizado com multa. Somente postos de combustíveis, farmácias e supermercados poderão abrir e atender a população. A prefeitura também vai estabelecer para que o cliente que for no supermercado tenha um limite para adquirir produtos.

Esse medida deve durar por cerca de 30 dias dependendo da pandemia. “Não dá pra esperar as pessoas adoecerem pra tomar as medidas”, disse Greca.

Reproduzindo, oficialmente, como recebi da Conselho Municipal de Saúde – CMS, da qual faço parte como diretor jurídico.”

Fonte: Prefeitura de Curitiba