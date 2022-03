Prefeitura avança com as obras de estacionamento e calçada na Av. Apucarana

Continuam as obras de implantação de estacionamento e calçadas na avenida Apucarana, no bairro Emiliano Perneta. Servidores da prefeitura e técnicos contratados realizaram a limpeza do asfalto, colocação de pavers e aferições topográficas no novo calçamento. A limpeza, com água não potável, visa a melhor visualização do asfalto para eventuais reforços, além de manter a segurança para o tráfego de veículos e pedestres na via. Já a calçada, nos dois lados da via, avança no sentido à avenida Maringá, com preparação do solo, colocação de pavers e aferição topográfica nos trechos já concretados.

