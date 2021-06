Plano de Mobilidade Urbana de Pinhais concluiu a etapa de pesquisas de campo

Foram realizadas, durante o mês de abril, três categorias de pesquisas que servirão para dar suporte ao diagnóstico da atual situação da mobilidade urbana no município.

Durante este ano, a Prefeitura de Pinhais, por meio da Secretaria de Urbanismo, elabora o Plano Municipal de Mobilidade Urbana – PlanMob, em atendimento à Lei Federal nº 12.587/2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana como instrumento da organização do desenvolvimento urbano.

Para entender a realidade municipal, foram realizadas, durante o mês de abril, três categorias de pesquisas que servirão para dar suporte ao diagnóstico da atual situação da mobilidade urbana no município. As pesquisas foram coordenadas pela empresa Cidade Viva Engenheiros e Arquitetos Associados, contratada pela Prefeitura de Pinhais por edital licitatório, para auxiliar na elaboração do PlanMob.

Pesquisas de Volume de Tráfego e Origem/Destino de Cargas

As pesquisas de tráfego ocorreram no período de 12 a 30 de abril, em diversos locais do município. Este levantamento permitiu registrar os volumes e contagem de vários tipos de veículos que passam por determinado ponto em determinado horário, possibilitando avaliar a capacidade do sistema viário e eventuais pontos de congestionamento nestes locais.

Elas foram realizadas em 30 pontos previamente selecionados pela equipe da Prefeitura Municipal, e em três horários: no pico da manhã (7h às 9h59), no do almoço (11h às 13h59) e no final da tarde (16h30 às 19h29).

Outra pesquisa realizada traçou a origem e o destino de cargas no município. Foram avaliados seis pontos de parada de caminhões e veículos de transporte na cidade. Este levantamento tem como objetivo conhecer como se dá a circulação de cargas no município de Pinhais.

Pesquisas de avaliação do transporte coletivo

A pesquisa de avaliação do transporte coletivo foi realizada no período de 18 a 30 de abril, e permitirá efetuar uma “fotografia” do conceito atual dos usuários e dos trabalhadores do sistema sobre o transporte coletivo do município. As entrevistas foram realizadas dentro do Terminal Metropolitano de Pinhais, e questionaram 1.073 usuários do transporte coletivo e 113 funcionários das empresas operadoras do sistema.

Seu resultado permitirá traçar um perfil dos usuários e trabalhadores do transporte público, além de verificar os problemas na utilização do serviço e assim propor soluções para a melhoria da qualidade do serviço.

Todas as pesquisas estão em fase de processamento de dados e irão contribuir para a formulação do diagnóstico da mobilidade municipal.

Fique por dentro do processo de elaboração do PlanMob

Todo o processo de elaboração do PlanMob e a agenda de eventos podem ser acompanhados pelo site www.mobilidadepinhais.com.br. Também é possível preencher uma consulta on-line e entrar em contato com a equipe responsável pela elaboração do plano.

Por: SMCS