Pinhais está entre as cidades que mais geraram emprego em janeiro

Levantamento realizado pelo Departamento do Trabalho e Estímulo à Geração de Renda da Secretaria Estadual da Justiça, Família e Trabalho, confirmou que o mês de janeiro de 2021 obteve o melhor resultado para o primeiro mês do ano da série histórica, que remota a 1996. Neste período, o Paraná gerou 24.342 postos de trabalho com carteira assinada.

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 292 municípios paranaenses tiveram saldo positivo de contratações em janeiro deste ano, o que equivale a 73,1% das cidades do Estado.

O município de Pinhais foi destaque na geração de emprego, conquistando a sétima posição com 532 vagas. Analisando o quadro de contratações, os setores que mais trabalhadores contratou no município, foram: construção (58), serviços (146), indústria (161) e comércio (167).

Neste levantamento as 10 cidades que mais geraram emprego, foram: 1º – Curitiba (5.624), 2º – Londrina (1.333), 3º- Cascavel (1.289), 4º – Maringá (1.139), 5º – Ponta Grossa (742), 6º – Araucária (562), 7º – Pinhais (532), 8º- Pato Branco (525), 9º – Apucarana (519) e 10º – Toledo (510).

Por: SMCS/ PMP