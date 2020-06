Pinhais é a cidade mais efetiva em gestão de tecnologia do Paraná

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR divulgou o Índice de Efetividade em Gestão Municipal – IEGM, uma ferramenta que tem como objetivo mensurar a eficácia das políticas públicas municipais. Os dados se referem ao IEGM de 2019, com informações relativas ao ano-base de 2018. São sete indicadores avaliados e apontados como essenciais numa boa administração pública: Educação, Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal, Meio Ambiente, Cidades Protegidas e Governança em Tecnologia da Informação.

No indicador Governança em Tecnologia da Informação, que mede o uso dos recursos tecnológicos em favor da sociedade, o município de Pinhais atingiu conceito A e ficou com a primeira colocação do estado, com a nota 97, à frente de cidades como Curitiba e Maringá. Para o coordenador de Tecnologia da prefeitura, Anderson Tanck, esse resultado demonstra a preocupação e os esforços da área de TI.“Temos investido em tecnologia ao longo dos últimos anos, para que a prefeitura se mantenha atualizada, porque essa é uma tendência, é a evolução tecnológica, o que faz com que as pessoas procurem cada vez mais por esses serviços. Temos buscado facilitar e aproximar o cidadão da prefeitura, dar transparência aos atos e isso demonstra a preocupação que a prefeitura está tendo, além de claro, de enriquecer muito o processo organizacional da própria instituição, fazendo com que haja mais agilidade, resolvendo as demandas da população de forma mais rápida, dessa forma continuaremos trabalhando para manter esse resultado”, salientou Tanck.

Em outras áreas avaliadas, Pinhais também se destacou. Em Educação, o município atingiu B+ e ficou em primeiro lugar na região metropolitana. Esse índice avalia aspectos relacionados à infraestrutura, além de quantitativo de vagas, material escolar, merenda, conselho e plano municipal de Educação. “Investir em educação é uma das nossas prioridades. Ao longo dos últimos anos, a educação de Pinhais se tornou referência, prova disso, são essas avaliações positivas que temos recebido”, salientou a prefeita de Pinhais Marli Paulino. Só em 2019 o município investiu mais de R$ 5 milhões em reformas e ampliações de unidades de ensino; tem implantado polos de educação integral; na merenda escolar, alunos contam com alimentos orgânicos da agricultura familiar; além da qualificação constante dos profissionais de educação.

Já em Saúde, o município foi classificado em B+, atingiu 89 pontos e ficou com a terceira melhor nota da região. Muitos foram os investimentos em saúde, o município destinou em média mais de 22% do orçamento, enquanto a obrigação legal fica em torno de 15%. Dentre estes investimentos podemos citar as reformas das unidades básicas; mutirões de saúde, que já tiraram 12 mil pessoas da fila de especialidades; campanhas de prevenção e vacinação; projetos educativos e uma ampliação de equipes e atendimentos nos equipamentos de saúde.

Já em relação ao Meio Ambiente, o município se destaca pelo investimento em educação ambiental. A realização dos mutirões de educação e limpeza, o contínuo trabalho de limpeza dos rios e recomposição da mata ciliar, implantação dos parques lineares são ações que impactam diretamente na vida da população, e fizeram com que Pinhais alcançasse o conceito B+, estando entre os melhores da região.

No Índice Municipal de Proteção aos Cidadãos, Pinhais também se destacou, ficando entre as 85 cidades do estado a atingir a avaliação A. Já no índice de Gestão Fiscal, o município foi avaliado como B+, que entre outros retrata a transparência da Administração e a execução fiscal e financeira orçamentária. Também foi avaliado o Índice Municipal do Planejamento, no qual o município ficou classificado juntamente com 237 cidades, com avaliação C.

De acordo com o TCE-PR, os dados levantados anualmente podem servir como instrumento de aferição, para que os gestores avaliem os resultados, correções de rumos, reavaliação de prioridades e consolidação do planejamento.

Para a prefeita Marli Paulino, esses dados demonstram que o município está no rumo certo. “Pinhais se destaca em diversas áreas, com uma das melhores infraestruturas da região, estamos em desenvolvimento constante. Essa avaliação do TCE, nos mostra que estamos no caminho certo e isso é motivo de orgulho para todos nós. Sabemos que temos muito a melhorar, mas com uma equipe técnica preparada, que não mede esforços, temos construído uma cidade com mais qualidade de vida para nossa população”, reforça a prefeita.

IEGM

Desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), o IEGM é adotado desde 2017 por todos os TC’s brasileiros. Para navegar no Portal Infográfico, e ver os resultados do IEGM de todos os municípios, o TCE-PR disponibiliza um mapa digital.

Fonte: SMCS