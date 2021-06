Pinhais amplia a vacinação contra a gripe

A vacinação contra a gripe entra na terceira etapa a partir desta quarta-feira (9), em Pinhais. A partir de agora, a Prefeitura amplia os grupos que podem ser imunizados contra a Influenza. A vacinação ocorre em todas as Unidades de Saúde da Família e segue até o dia 9 de julho.

Nesta nova fase poderão ser vacinadas pessoas com comorbidades e deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do Sistema de Privação de Liberdade, população privada de liberdade, adolescentes e jovens em medida e demais grupos contemplados na 1ª e 2ª fase. Confira neste link se você se enquadra nos grupos: https://bityli.com/QKj3g

Para se vacinar é obrigatória a apresentação de documento pessoal e é importante levar a carteira de vacinação (em caso de criança) para que seja realizada a atualização. Ressalta-se que todas as medidas de prevenção à transmissão da Covid-19 nas ações de vacinação contra Influenza serão adotadas.

Neste ano, a campanha de vacinação contra a influenza coincide com a realização da vacinação contra a Covid-19. Diante disso, a orientação do Ministério da Saúde é que seja priorizada a administração da vacina contra a Covid-19, para pessoas contempladas nos grupos prioritários. Nestas situações, deve-se respeitar o intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas.

Por: SMCS