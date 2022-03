Pinhais 30 anos: cursos profissionalizantes geram oportunidades que mudam a vida das pessoas

A promoção de cursos profissionalizantes em Pinhais é constante. Os investimentos na área vêm crescendo ano a ano, e em 2021, houve um recorde, com a realização de 16 opções de cursos que disponibilizaram 450 vagas para munícipes se qualificarem em diferentes áreas profissionais.

Todas as capacitações ofertadas pela Prefeitura de Pinhais são de graça e idealizadas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semde), em parceria com o SENAC, SENAI, e Governo do Estado, através do projeto Carreta do Conhecimento.

E para 2022, o investimento será ampliado expressivamente totalizando mais de R$ 500 mil reais, buscando abrir novas opções de cursos para os moradores da cidade e aumentar a quantidade de vagas, afinal este é um investimento que vai além da questão da qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho, é gerar oportunidades que mudam a vida das pessoas.

O morador do Jardim Karla, Luiz Felipe Carvalho, desejava trocar de profissão. Ele trabalhava como cozinheiro, mas há algum tempo sentia vontade de mudar de área, quando soube das inscrições do curso de Soldador, se inscreveu e acabou sendo um dos selecionados. Luiz conta que gostou tanto que hoje já trabalha na nova profissão. “Fazer um curso profissionalizante é uma boa oportunidade. Para mim foi muito bom porque depois que terminei o curso, já surgiu uma vaga de emprego e consegui ganhar mais e ter uma vida melhor. Hoje recomendo para as pessoas fazerem um, porque é uma oportunidade que você aprende muito, um conhecimento que se adquire e que vai mudar sua vida profissional”, afirmou Felipe.

E se os cursos profissionalizantes para alguns dão uma nova profissão, para outros, ajudam a se aprimorar. Este é o caso de Maiara Regina da Silva, moradora do Jardim Amélia, que trabalhou na área de mecânica e participou do curso de Mecânica de Automóveis em 2021. Ela fala que tinha experiência, conhecimento da área, contudo tinha consciência que precisava aprender mais e ter um certificado para enriquecer o currículo. “Esta foi uma ótima oportunidade para mim. Se fosse para eu pagar um particular, não teria condições. Essa é uma oportunidade que temos e que se deve aproveitar, porque não é qualquer município que oferece toda esta qualidade de curso, com professores excelentes, material didático ótimo, assim como a qualidade da sala de aula e estrutura. Ter o certificado para apresentar no momento que você vai procurar uma vaga de emprego é ótimo. Só temos que abraçar esta oportunidade quando surge e agradecer”, ressaltou Maiara.

Também há aqueles que participam e gostam tanto e pensam na possibilidade de abrir o próprio negócio. A moradora do bairro Pineville, Dilvete do Rosário da Silva, cursou em agosto do ano passado os cursos de Confeitaria e Panificação que aconteceram na Carreta do Senai. Ela conta que adorou a capacitação, pois aprovou o conteúdo ministrado, aprendendo novas receitas e achou os professores excelentes. Atualmente, ela trabalha em casa atendendo às encomendas de bolos, salgados e docinhos e embora busque conseguir um emprego na área, a vontade mesmo é abrir uma empresa. “Como eu gosto da área de alimentos este curso foi muito bom para mim, afinal aprendi bastante. Eu gostaria mesmo é de abrir uma empresa futuramente, hoje ainda não é possível, mas um dia consigo. A ideia é que eu e minha filha termos nossa empresa. Quem sabe daqui um tempo a gente não abre uma panificadora ou uma confeitaria, afinal por que não podemos ter nosso próprio negócio fazendo o que a gente gosta?”, disse ela.

Serviço

Em Pinhais, os cursos profissionalizantes são ofertados de graça pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico que promove capacitações mensalmente. As informações e orientações podem ser obtidas pelos telefones (41) 3667-0982 e (41) 99137-4539.