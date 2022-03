Pinhais 30 Anos: Caminhada Ecológica será neste domingo no Parque das Águas

A programação do aniversário de Pinhais segue neste final de semana. Além da Celebração Evangélica no sábado, dia 5, a Caminhada Ecológica abre as atividades do próximo domingo, dia 6. O evento começa às 8h no Parque das Águas, onde os participantes devem se inscrever para a largada prevista para às 8h30. Pessoas de todas as idades podem realizar a caminhada que terá percurso de 12 km. Equipes da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semel) irão receber e dar todo o suporte aos caminhantes.

O percurso terá saída de dentro do Parque das Águas, em direção à Estrada Ecológica, que receberá sinalização especial para o evento. Os caminhantes seguem até o Parque Panorâmico, por onde fazem uma volta e retornam ao Parque das Águas. André Salles, diretor de Esporte e Lazer da Semel, espera uma retomada com segurança das atividades, após dois anos de pandemia. “Aguardamos um bom público, visto que a caminhada é realizada em local aberto e não teremos aglomeração. O trajeto e a distância também propiciam que o público de todas as idades participem”, comenta.

Para a realização da caminhada, Salles orienta os participantes a estarem com roupas confortáveis e tênis adequado, além de bem alimentados e hidratados. A organização disponibilizará água em três pontos do percurso. A largada está prevista para às 8h30 e as inscrições podem ser feitas a partir das 8h no ponto de encontro – Parque das Águas. A Prefeitura, por meio da Semel, agradece mais uma vez o Parque Panorâmico pelo apoio à realização do evento.

A programação de aniversário no domingo ainda terá a Celebração Católica com Missa em Ação de Graças na paróquia N. Sra. da Boa Esperança, às 19h.

