Para evitar transmissões, Curitiba prorroga suspensão das aulas

As aulas presenciais na rede municipal de ensino de Curitiba devem continuar suspensas, pelo menos, até o início do mês de agosto com o atendimento sendo retomado nas escolas e creches no segundo semestre deste ano. O anúncio foi feito prefeito Rafael Greca nesta terça-feira (28/04).

A decisão foi tomada pela Prefeitura a partir do cenário do coronavírus na capital do Estado. “Esse vírus mata, já somamos 17 óbitos”, ressaltou o prefeito.

A data exata de retorno dependerá da evolução dos casos na cidade.

Videoaulas

As crianças e estudantes que estão em casa cumprindo o isolamento têm videoaulas que podem ser acompanhadas pelo canal 9.2 UHF da TV Paraná Turismo, das 8h às 21h, de segunda-feira a sábado, ou pelo canal TV Escola Curitiba no YouTube. Já são mais de 37,5 mil inscritos e 1,6 milhão de visualizações desde o início das atividades, em 13/4.

Além das propostas da educação infantil, as videoaulas incluem matemática, língua portuguesa, robótica, geografia, educação física, arte, ciências, história, ensino religioso, literatura, direitos humanos e família, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Aos sábados, o conteúdo é apresentado com adaptações metodológicas para estudantes em inclusão.

O primeiro período de suspensão de aulas foi antecipação do recesso escolar de julho, mas desde o último dia 13 os estudantes têm acesso às videoaulas. Todo o conteúdo, que faz parte do currículo da rede municipal, será retomado no retorno das aulas presenciais.

“As crianças não retornarão às unidades para fazer provas desses conteúdos. Elas receberão mediação presencial, para rememorar o que viram, o que aprenderam. Os professores levarão as crianças e os estudantes adiante com mais desafios ou com mais auxílio se assim necessitarem”, explica a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

A rede municipal de ensino curitibana atende atualmente 145 mil estudantes, matriculados em 185 escolas, 230 CMEIs e 95 Centros de Educação Infantil contratados.

Como evitar transmissões

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, as decisões sobre as regras de isolamento social exigem avaliação e calibragem permanente, conforme a evolução da doença na cidade.

É fundamental que a população mantenha o distanciamento e as práticas de higiene contra o vírus.

Fonte: Prefeitura de Curitiba