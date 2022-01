Ong MarBrasil e Vista Mare, marca de roupas curitibana, lança coleção em parceria em prol da fauna marinha paranaense

“Uma parceria pelo bem do mar”, é assim que a Ong MarBrasil e a marca Vista Mare descrevem a collab que lançaram recentemente. No projeto, 50% do lucro das vendas será revertido para a proteção da vida marinha. A collab apresenta três modelos de camisetas e três modelos de regatas, com estampas de espécies típicas do mar brasileiro: Toninha, o Mero e a Tartaruga Verde. As peças já estão à venda no site www.vistamare.com.br.

Moda sustentável e consciente

A ideia da parceria para a coleção surgiu para, além de chamar atenção às causas ambientais, convidar as pessoas a conhecerem melhor o trabalho que já é feito no litoral paranaense, pela MarBrasil. A Ong, fundada há quase 20 anos, com sede em Pontal do Paraná, busca soluções para a conservação e uso racional do ecossistema marinho-costeiro. E o foco ambiental da coleção vai além, pois as peças têm em 50% da sua composição, poliéster feito de garrafas pet recicladas retiradas da natureza.

Os fundadores da marca Vista Mare acreditam que o impacto ambiental causado pelo homem é devastador, e não se pode reverter isso com medidas brandas. É por isso que a marca vai doar um percentual significativo do lucro da campanha (50%).

Robin Hilbert Loose, Coordenador de Projetos e Coordenador de Logística e Operações Náuticas da MarBrasil, conta da importância da parceria. “Nós desenvolvemos projetos de pesquisa e conservação marinha, além da educação ambiental e a melhoria da qualidade de vida das comunidades litorâneas. Então, os recursos desta parceria vão nos permitir dar continuidade a este trabalho”, explica.

“É essencial sensibilizar as pessoas da importância da conservação marinha e das espécies ameaçadas de extinção. Precisamos cuidar da natureza”, enfatiza Robin. “Por isso, foi maravilhoso receber o convite para esta parceria. Precisamos de mais empresas que tenham essa preocupação com a conservação do meio ambiente e das espécies, e que apoiem as causas ambientais, assim como a Vista Mare!”, finaliza.

Vista essa causa!

Você também pode contribuir com o trabalho da MarBrasil! Ajude a divulgar a ONG e seu belo trabalho no mar paranaense e, ainda, ajude a pesquisar e salvar os animais marinhos. As peças podem ser adquiridas pelo site www.vistamare.com.br.

