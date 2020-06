Número de confirmações de covid-19 cresce 5 vezes e reforça importância de restrições

Os dados divulgados no boletim da covid-19 nesta terça-feira (16/6) mostram um agravamento da pandemia na capital, segundo a médica infectologista Marion Burger, do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde.

Esse cenário reforça a importância das medidas apontadas no Decreto 774, válido desde segunda-feira (15/6), que aumentou as restrições para alguns setores geradores de aglomeração de pessoas – e portanto com maior potencial de transmissão do vírus.

Curitiba encontra-se na bandeira laranja (nível de alerta médio), numa escala de três níveis que inclui também o amarelo (alerta) e o vermelho (alerta máximo).

De acordo com os dados da Secretaria Municipal da Saúde, o número de casos confirmados de covid-19 na capital cresceu cinco vezes, quando comparado ao registrado até o final de maio.

Entre 11 de março (primeiros casos confirmados na capital) e 28 de maio, foram 14 confirmações diárias, em média. Com as confirmações desta terça, a média registrada passou para 67 casos por dia, contando o período a partir de 29 de maio – quase cinco vezes mais.

O diretor do Centro de Epidemiologia da SMS, Alcides Oliveira, explica que esse aumento tem influência direta na ocupação de leitos hospitalares e nas mortes por covid-19. “Quanto mais doentes, maior a pressão sobre a rede de saúde. E a nossa missão é evitar o máximo possível que as pessoas morram.”

A taxa de ocupação de UTIs SUS para covid-19 atingiu nesta terça-feira a maior marca desde o início da pandemia: 85%, contra 75% na segunda-feira.

Mortes

O número total de óbitos na capital atingiu 89 pessoas nesta terça-feira. Até o final de maio, ocorria uma morte a cada dois dias, em média. Agora, essa incidência pulou para cinco mortes a cada dois dias – também cinco vezes mais.

A secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak, explica que estão sendo tomadas medidas para evitar que a cidade entre na bandeira vermelha, o que exigiria restrições mais acentuadas.

Oliveira acrescenta que as avaliações da SMS são diárias.

“De um dia para o outro, o quadro muda. O importante é que todas as decisões levam em conta o melhor cenário para o combate ao novo coronavírus. A curva de crescimento da doença precisa ser controlada para que não faltem leitos nos hospitais quando os pacientes precisarem.”

Setores

Em decorrência do agravamento do cenário de segunda para terça-feira, a Secretaria Municipal da Saúde vai continuar avaliando mudanças para alguns setores em relação às determinações do Decreto 774, como o de academias e restaurantes. Conforme reunião realizada na segunda-feira, com representantes dessas áreas, a previsão era a de apresentar nessa quarta-feira (17/6) novas regras. Tão logo haja uma consolidação do quadro e segurança para que modificações sejam implementadas, o novo regramento será efetivado.

Fonte: SMCS