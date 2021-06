Linha Verde recebe obras de pavimentação no Atuba

A Secretaria Municipal de Obras Públicas iniciou na manhã desta quinta-feira (3/6) o serviço de fresa e recape do trecho da Linha Verde entre a Rua Alcindo Fanaya e a ligação com a Estrada da Ribeira, no Atuba. São cerca de 400 metros de pavimento que está sendo revitalizado para garantir mais segurança e conforto aos motoristas que trafegam no sentido norte-sul de Curitiba.

Na região também estão em andamento as obras do Lote 4.1 da Linha Verde, que se estende por 2,8 quilômetros, do Conjunto Solar ao Atuba. Estão nascendo novas pistas, galerias de drenagem estão sendo implantadas e um novo complexo viário, composto por trincheira e viadutos, está se erguendo onde um dia existiu o antigo trevo do Atuba.

A nova estrutura dará mais fluidez ao trânsito e, ainda, com a conclusão da obra se completará o eixo do transporte coletivo pela Linha Verde, ligando o Pinheirinho ao Atuba. Os serviços têm a previsão de serem concluídos em 2022.

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues, a intervenção que está sendo realizada no pavimento da Linha Verde visa, justamente, minimizar o transtorno das pessoas que transitam pela região das obras do Lote 4.1. Segundo ele, também será feito o reforço da sinalização horizontal (pinturas de faixas) e vertical (placas).

“A obra é transitória e consolida benefícios permanentes. Vale ter paciência para alcançar as melhorias proporcionadas pela obra. Enquanto o trabalho estiver em curso, vamos sempre atuar no entorno para proporcionar segurança e conforto para a população. Esse é o objetivo do serviço iniciado esta manhã e que deve ser concluído até a próxima segunda-feira (7/6)”, disse Rodrigo Rodrigues.

Demolição de passarela

Também está em andamento nesta quinta-feira (3/6), a demolição de uma passarela de concreto sobre a Linha Verde, no Tarumã, em frente à Praça Cova da Iria e ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. O trabalho começou às 7h e a previsão é que seja concluído até às 18h.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas coordenou a construção de uma passarela metálica na mesma região. A nova e ampla passarela já teve a passagem liberada aos pedestres.

Por: SMCS