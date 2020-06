Limpeza de equipamentos e espaços públicos ajuda a combater a proliferação do Coronavírus em Pinhais

A Prefeitura de Pinhais, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou nesta terça-feira (9) a limpeza de pontos de ônibus e equipamentos públicos. O trabalho vem sendo feito desde o mês de abril em vários e diferentes locais do município.

A Secretaria de Meio Ambiente disponibilizou três equipes para a execução do serviço. Os servidores utilizam os equipamentos de segurança e o pulverizador para a aplicação do hipoclorito de sódio diluído na água, para a higienização dos locais. O produto é aplicado nos ambientes externos e ajuda a reduzir a proliferação do novo Coronavírus e não provoca problemas na saúde. Entretanto, a orientação é que as pessoas evitem circular pelo local durante o período da limpeza. O hipoclorito de sódio tem como características o cheiro forte, por isso pode causar desconforto e mal estar se for inalado.

Durante esta semana, a higienização acontece nos pontos de ônibus e equipamentos da saúde. A limpeza será realizada em todas as Unidades Básicas da Família (USB) do município, Unidade de Saúde da Mulher, Hospital Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Centro de Controle de Agravos (CCA), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II e AD) e Centro de Especialidades.

Para a execução deste trabalho, os produtos utilizados para a limpeza foram adquiridos por meio de uma doação da empresa Buschle & Lepper, de Curitiba.

Esta ação contribui para combater a proliferação do vírus em locais que são bastante utilizados, e segundo a Secretaria de Meio Ambiente, terá continuidade nas próximas semanas.

Fonte: SMCS