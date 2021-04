Guarda Municipal de Pinhais prende homem suspeito por tráfico de drogas

A Guarda Municipal de Pinhais (GM) prendeu na noite da última terça-feira (30) um indivíduo suspeito de traficar drogas. A ação ocorreu no bairro Alto Tarumã.

A equipe da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) abordou o homem na Rua Jacarezinho. Foram localizados em posse dele 21 invólucros de substância análoga à maconha e R$ 26,00 em espécie, além de um simulacro de pistola.

Outra ocorrência registrada, foi na Rua América do Sul, no Centro do município. A equipe da GM recebeu uma informação da Central de Monitoramento e acabou abordando um indivíduo na respectiva via. Foi constatado pelo sistema que o mesmo tinha um mandado judicial aberto por roubo e os guardas tiveram que fazer o uso de algemas.

Em ambas as ocorrências, os detidos foram encaminhados para a Delegacia do município.