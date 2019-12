Greca recebe condecoração concedida pelo Imperador do Japão

O prefeito Rafael Greca recebeu do cônsul geral do Japão no Paraná e Santa Catarina, Hajime Kimura, a condecoração da Ordem do Sol Nascente, insígnia “Raios de Ouro com Laço”, em japonês transliterado Kyokujitsu sho. A medalha é concedida a personalidades, que de alguma forma, contribuíram na promoção da cultura japonesa, destinada a civis e militares, japoneses e estrangeiros.

A cerimônia de outorga, aconteceu na noite desta terça-feira (17/12), na residência do Cônsul Geral do Japão no Paraná e Santa Catarina, Hajime Kimura, e seguiu os ritos tradicionais do país, com uma saudação em japonês. A honraria foi definida pelo imperador Naruhito em reunião com seu Conselho de Estado, no Palácio Imperial de Tóquio, dia 3 de novembro de 2019.

“Estou muito honrado e com grande alegria recebo essa condecoração”, disse o prefeito Rafael Greca, que estava acompanhado da primeira-dama, Margarita Sansone.

Greca ainda ressaltou que a cidade de Curitiba tem uma grande e longa tradição de amizade com o povo japonês, desde que os pioneiros vieram plantar morangos no bairro do Uberaba, onde atualmente está a sede da Sociedade Japonesa. Depois vieram professores universitários, mestres de escritas e pinturas, grandes artistas, pessoas que foram formando a comunidade curitibana.

Contribuições relevantes

O Cônsul Geral do Japão, Hajime Kimura, ressaltou os serviços relevantes do prefeito Rafael Greca, pela comunidade japonesa em Curitiba em seuúltimo ato oficial no Brasil.

Kimura destacou que o prefeito Rafael Greca tem feitos diversas ações pela preservação e fortalecimento da cultura japonesa em Curitiba. Em 1993, Greca reformou a Praça do Japão, com o plantio de 300 cerejeiras. No ano seguinte, visitou a cidade de Osaka e assinou um acordo de cooperação na área de meio-ambiente e também recebeu o título de Cidadão Honorário da cidade de Himeji, no Japão

Em 1995, Greca trouxe delegação de empresários japoneses na comemoração do centenário das relações diplomáticas entre os dois países. Na época, foi realizada uma exposição de 30 artistas japoneses e descendentes em celebração e a compra de uma obra da Tomie Otake para o Museu Municipal de Arte de Curitiba.

Em seu segundo mandato como prefeito, em 2017, teve a exposição de uma maquete do Castelo de Himeji. No ano seguinte houve a comemoração dos 110 anos da imigração japonesa no Brasil, em Curitiba, quando foi colocada uma obra de Tomie Otake na Praça do Japão e exposição das obras da artista. O prefeito também tem um livro, escrito por ele, que conta a história da imigração japonesa no Paraná. E em 2019 Greca trouxe mais uma obra do artista Manabu Mabe para a Praça do Japão e ainda a participação do prefeito nos Festivais Japoneses realizados na cidade.

“Eu agradeço por todas as contribuições prestadas pelo prefeito Rafael Greca, estreitando cada vez mais as relações entre o Japão e o Paraná, além da simpatia com sempre nos recebeu”, concluiu, Hajime Kimura, Cônsul-Geral do Japão.

“Eu quero renovar o propósito de amizade da Luz dos Pinhais, da luz que brilha em Curitiba, com a Terra do Sol Nascente” disse Greca.

O significado

A condecoração, do Império japonês, foi estabelecida pelo então Imperador Meiji, em 1875. O emblema possui um sol e seus raios, que representam a expressão “Terra do Sol Nascente”, em uma referência ao Japão.

Desde 1981, cidadãos estrangeiros masculinos podem receber o prêmio, que passou a ser entregue às mulheres estrangeiras em 2003. O prêmio possui seis classes, em grau de importância, e é dado àqueles que tenham prestado “longos e meritosos serviços ao país”, seja promovendo a cultura japonesa, fortalecendo as relações internacionais ou a preservação do meio ambiente. Esta premiação é administrada pelo gabinete do Primeiro Ministro japonês, atualmente Shinzo Abe, e o prêmio é dado em nome do imperador.

Presenças

Participaram da cerimônia em homenagem ao prefeito o presidente da Associação Comercial do Paraná, Gláucio Geara; o arquiteto, Rodolfo Doubek; o comandante da 5ª Regional Militar, general-de-brigada, o General Aléssio Oliveira da Silva; o presidente da Câmara Municipal,Sabino Picollo e senhora; o vereador Pier Petruziello; o empresário, João Vitola; o Conde e Condessa de Laguiche; o Coronel Antônio Zanata; a deputada estadual, Maria Victória Barros e Diego Campos; o presidente do clube Nikkei, Nori Seto; o patriarca Saburo Mizuno San e Jonhatan Mizuno; o presidente da Câmara de Comércio Brasil Japão, Osmar Kano; o presidente dos Feirantes de Curitiba Sérgio Koga; Marta e Marlus Moro, Lúcia Malucelli, Regina e João Casillo.

Também compareceram os secretários municipais Luiz Fernando Jamur (Governo e IPPUC); Luiz Gusi (Segurança Alimentar), Mônica Santanna (Comunicação Social); a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro; o administrador Regional CIC, Raphael Keiji Assahida; o assessor de Relações Internacionais da Prefeitura, Rodolpho Zannin Feijó; a chefe de Gabinete do prefeito, Cibele Fernandes Dias; os assessores do prefeito, Lucas Navarro de Souza, Lucília Dias e Cynthia Maia Batista.

Fonte: Prefeitura Curitiba