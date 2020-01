Frota já conta com 337 novos ônibus e ganha mais tecnologia

Mais 20 novos ônibus passarão a atender passageiros do sistema de transporte coletivo de Curitiba. Os veículos marcam também o início da operação de novos e modernos equipamentos que atendem aos sistemas de bilhetagem e de gestão de frota. A entrega foi realizada nesta terça-feira (21/1), no estacionamento da Rua da Cidadania do Pinheirinho, pelo prefeito Rafael Greca.

A frota do transporte coletivo agora conta 337 novos ônibus, renovação que começou a acontecer a partir de 2017. O objetivo da Prefeitura é colocar nas ruas e canaletas exclusivas 450 veículos zero quilômetro até o fim do primeiro semestre deste ano.

“São novos ônibus com tecnologia embarcada e que oferecem acessibilidade para as pessoas de idade e também para pessoas com deficiência. Os veículos têm inclusive sinalização em Braille e sistema de comunicação verbal, por alto-falante, para orientar motoristas e passageiros”, disse Greca.

Os 20 carros, como são chamados pela equipe técnica da Urbanização de Curitiba S.A. (URBS), empresa responsável pela gestão do sistema de transporte da cidade, irão atender passageiros das linhas 714 Vila Marisa, 721 Mário Jorge, 778 Cotolengo, 719 Fazendinha/Caiuá-Fórum, 711 Itatiaia, 617 Jardim Ludovica, 655 Jardim da Ordem, 659 Caximba/Olaria, 661 Lindoia, 662 Dom Ático, 666 Novo Mundo e 616 Portão/Santa Bernadethe.

O sistema de Curitiba é composto por cerca de 1.250 ônibus que transportam 1,23 milhão de passageiros por dia. As linhas realizam, em média, 14,1 mil viagens por dia e percorrem mais de 273 mil quilômetros. O sistema conta atualmente com 254 linhas urbanas operadas por três consórcios.

Avanço tecnológico

O presidente da URBS, Ogeny Pedro Maia Neto, destacou durante a entrega dos novos ônibus os avanços tecnológicos que passam a reforçar o sistema de transporte da cidade. “Abrimos 2020 com mais ônibus novos e avanços robustos de tecnologia que garantem mais funcionalidade principalmente às áreas de bilhetagem e gestão da frota”, apontou Maia Neto.

Conforme explicou o presidente da URBS, os equipamentos disponíveis nos 20 novos ônibus passarão também a equipar os demais veículos da frota. “Dentro de 6 meses, todos os ônibus do sistema de transporte coletivo de Curitiba estarão prontos para oferecer as novas funcionalidades aos passageiros”, disse.

Inovações

Com as inovações agora agregadas, o sistema de transporte coletivo do Curitiba passará a contar com:

– biometria facial, que faz o reconhecimento da face para evitar fraudes na utilização dos cartões de estudantes e de isentos, como idosos e portadores de necessidades especiais;

– integração entre linhas, que permitirá a troca de linhas de ônibus com o pagamento de apenas uma tarifa, sem a necessidade de estar em um terminal de integração;

– integração temporal, que possibilitará a troca de linhas de ônibus com o pagamento de apenas uma tarifa, mas desde que realizada dentro de um período determinado;

– interoperabilidade entre sistemas metropolitanos, que permitirá, no futuro, que usuários de outros sistemas metropolitanos possam utilizar apenas um cartão para o pagamento da tarifa;

– ampliação da tarifa diferenciada, hoje algumas linhas possuem tarifa diferenciada, mais barata, em determinados horários do dia, mas será possível ampliar o número de linhas com esse benefício, bem como criar tarifas mais baratas ou de valor diferenciado para determinados dias da semana e feriados, ou para determinados trechos percorridos e/ou destinos;

– venda de créditos por aplicativos, dará mais agilidade à utilização de aplicativos para celulares para a compra e recarga de créditos para o cartão transporte;

– pagamento da tarifa com o celular, por meio da aproximação do aparelho habilitado ao validador e com de créditos virtuais carregados no telefone;

– pagamento com cartões de débito e de crédito, será aceita a utilização de cartões bancários para o pagamento da tarifa, seja no débito ou no crédito;

– operação com cartões cipurse, que oferecem mais segurança, não havendo, entretanto, a necessidade da substituição imediata dos atuais cartões que estão em operação. Esses cartões estão sendo substituídos gradualmente desde 2008;

– gestão da frota, com a modernização de todo sistema e utilização de equipamentos mais avançados para um maior controle sobre o cumprimento dos horários.

O prefeito Rafael Greca destacou que a tecnologia chega para trazer mais praticidade para a população. “A inovação é aliada importante do nosso sistema de transporte e facilitará o cotidiano dos curitibanos, que poderão trocar de ônibus fora dos terminais e estações-tudo sem ter que pagar uma nova passagem”, ressaltou o prefeito ao citar a integração temporal.

Detalhes dos novos modelos

Entre os novos ônibus, estão 14 veículos que possuem motor dianteiro e 12 metros de comprimento. A carroceria é Marcopolo, o chassi é o Mercedes Benz OF1721L e a motorização Euro V/Proconve P7. São da categoria intercambiável de cor laranja, irão operar em linhas convencionais e alimentadoras e tem a capacidade de transportar 87 passageiros. Para oferecer ainda mais segurança são equipados com 4 câmeras internas.

Os outros 6 novos ônibus também têm motor dianteiro, mas são de menor comprimento: 9,6 metros. A carroceria é Caio, o chassi é fabricado pela Mercedes Benz, modelo OF1519, e leva a motorização Euro V/Proconve P7. Igualmente é de categoria intercambiável de cor laranja, servirá as linhas convencionais e alimentadoras e pode transportar 65 passageiros. Entre os itens de segurança também estão as 4 câmeras internas.

Os veículos novos ainda possuem 2 espaços para cadeirantes, sistema de monitoramento por câmeras, sinais sonoro e visual de fechamento das portas, plaqueta com o prefixo do ônibus em Braille, mensagem de voz na solicitação de parada do cadeirante, 20% de bancos destinados às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e iluminação interna em LED.

“Os novos ônibus são do padrão do bem que nós desejamos para Curitiba”, completou o prefeito Rafael Greca.

Presenças

Também estiveram presentes ao ato de entrega dos 20 novos ônibus o vice-prefeito Eduardo Pimentel; o diretor-executivo do Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Setransp), Luiz Alberto Lenz César; os administradores regionais Reinaldo Boaran (Pinheirinho), Gerson Gunha (Portão), Raphael Keiji Assahida (Cidade Industrial de Curitiba) e Jadir Silva de Lima (Tatuquara); os vereadores Edson do Parolin, Edmar Colpani, Beto Moraes, Oscalino do Povo, Mauro Bobato e Tito Zeglin, além de representantes de empresas e funcionários da URBS.

Fonte: Prefeitura de Curitiba