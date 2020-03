Greca defende municípios na reforma tributária e apresenta inovação curitibana em evento de prefeitos

O prefeito Rafael Greca participa em Florianópolis (SC) nesta quinta e sexta-feiras (12 e 13 de março) da 77ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), da qual é vice-presidente.

O encontro reúne grandes e médias cidades para discutir temas comuns às administrações municipais. A FNP, cujo presidente é Jonas Donizete (prefeito de Campinas), abriga cidades onde vivem 61% da população brasileira e são produzidos 75% do Produto Interno Bruto (PIB).

Greca vai defender um ponto importante para todos os municípios: que a reforma tributária em discussão não retire o ISS (Imposto sobre Serviços) das cidades. O imposto é a principal fonte de arrecadação própria de Curitiba e tem grande peso nos orçamentos municipais em geral. Entre as propostas em tramitação está a possibilidade de extinção do tributo – o que pode causar uma perda estimada somente para as capitais de cerca de R$ 13,5 bilhões por ano.

“O povo vive nas cidades, que precisam prestar uma gama enorme de serviços fundamentais. Nenhuma reforma pode asfixiar ainda mais as administrações locais, que são as primeiras e principais responsáveis pela qualidade de vida da população”, avalia o prefeito.

Greca tem sido um interlocutor constante deste tema na FNP, tendo defendido a posição não só nas reuniões da entidade como também em encontros com representantes do governo federal e do legislativo.

Curitiba arrecadou em 2019 R$ 1,3 bilhão com o ISS.

Inovação curitibana

Em mesa redonda sobre inovação, o prefeito vai apresentar os avanços de Curitiba nesta área. A capital recebe nos próximos dias 26 e 27 de março a terceira edição da Smart City Expo, braço brasileiro do principal evento de inovação do mundo.

“Vou convidar a todos para virem não só ver nossa experiência com o Vale do Pinhão, mas também para ouvir, ver, discutir e aprender com o grupo de palestrantes e expositores, que trazem a Curitiba as melhores experiências em inovação do planeta”, disse Greca.

O Vale do Pinhão é o ecossistema de inovação que começou a ser desenvolvido em 2017, envolvendo poder público, empresas privadas e setor de educação.

Desde então, vem registrando avanços significativos. O Smart City Expo, por exemplo, vai além das questões técnicas e exposições de empresas e agentes públicos. Ele serve como um grande palco para networking entre os profissionais que atuam ou que querem ingressar na área e agentes públicos. A edição de 2019 reuniu 6.000 participantes.

Outros importantes avanços na área: o município passou a contar cinco apps com serviços públicos (Curitiba app, 156, Saúde Já, Nota Curitibana e Táxi Curitiba); 33 Faróis do Saber estão sendo transformados em Faróis do Saber e Inovação; as hortas comunitárias avançaram e somam 31 unidades; foi criado o primeiro Empregotech; retomado, o programa Tecnoparque chegou a cem empresas participantes, os três coworkings públicos (pioneiros) da cidade estão abrigando 110 startups; foi criado o Fundo da Inovação (com R$ 10 milhões de apoio para empresas), entre outras iniciativas.

Temas do encontro

A reunião de prefeitos também vai tratar de coronavírus, dengue e sarampo, nova Fundeb (Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica), pacto federativo, transferências de recursos federais aos municípios, direito eleitoral, entre outros temas.

Fonte: Prefeitura de Curitiba