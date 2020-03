Eventos em Pinhais destacam a importância da mulher na sociedade

Mais do que uma data de celebração, o Dia Internacional da Mulher marca uma história de lutas pela igualdade de direitos em todas as áreas, especialmente profissional, para o público feminino. Em Pinhais, eventos foram realizados em menção ao 8 de março com o objetivo de destacar o empoderamento, empreendedorismo e a força das mulheres do município.

Para iniciar na sexta-feira (6) o Centro Municipal de Educação Infantil João Batista Costa promoveu um encontro com mães e pais dos alunos da unidade com o intuito de abordar o tema e contou com a presença da vice-prefeita de Pinhais, Rosa Maria, a qual falou sobre sua experiência na vida pública, aliada à rotina de mãe, esposa e avó. Aliás, acumular funções é a realidade de muitas mulheres na sociedade.

Também neste dia, influenciadoras digitais responsáveis pela página O que fazer Pinhais, promoveram o “Mulheres em foco” em parceria com o Centro de Empreendedorismo e Artesanato (Ceart). O evento contou com quatros palestras motivacionais com o intuito de incentivar o networking entre as participantes, celebrar a data e dar dicas aos seguidores e empreendedoras do município.

A prefeita Marli Paulino e a vice Rosa Maria estiveram no evento e enalteceram o trabalho realizado pelas empreendedoras de Pinhais e também sobre a importância das mulheres das mais diferentes áreas de atuação e a força advinda da união de todas em prol de bens comuns. “Eu fui a primeira mulher eleita vereadora em Pinhais, reconheço os desafios e que temos batalhas diariamente. Também sou mãe, avó, tenho minhas atividades em casa, mas busco na fé força para vencer todos os dias. Trabalho, ao lado da Rosa Maria, para realizar o melhor para as mulheres e homens de Pinhais, tornando nossa cidade cada dia mais desenvolvida”, declarou a prefeita Marli.

O “Todas Mulheres” foi outra atividade que marcou as celebrações, realizado no sábado (7), na Galeria Paris em Pinhais. Organizado pela União das Mulheres de Pinhais (UMP), Cristiane Bernardes e pela Cooperativa de Criações Artesanais de Pinhais (Criarte), o evento contou com feira de artesanatos, apresentações artísticas, espaço beleza, além de bate papo sobre o empoderamento e empreendedorismo feminino, e a violência contra a mulher. A prefeita e vice de Pinhais foram homenageadas na ação e falaram sobre suas experiências.

Realizado pela Prefeitura e pela Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Pinhais (ACIPI), o Seminário Mulheres Empreendedoras deu continuidade as ações em menção à data. O evento também marca o início do ciclo de ações 2020 do Café para Elas, promovido pelo ponto de atendimento ao empreendedor. Estiveram presentes a vice-prefeita de Pinhais; a diretora de Capacitação e Convênios da ACIPI e diretora Acadêmica da FAPI, Salete Azevedo; a presidente da Câmara Mulher Empreendedora, Luciana Burco; a secretária executiva da ACIPI, Cássia Liz; a representante da FACEAP Mulher, Valéria Amorin; a gerente de Apoio à Indústria e Comércio, Angela Comandulli e a agente do Ponto de Atendimento ao Empreendedor, Dany Cordeiro.

A consultora Sebrae e administradora de empresas, Isabel Silva, palestrou sobre o tema empreendedorismo feminino. Já a consultora de negócios, Josy Medeiros, abordou a temática “Eu, mulher e meu negócio”. A vice-prefeita Rosa Maria discorreu sobre de que maneira ações como estas fortalecem e incentivam a autonomia e emancipação das mulheres. “Assim nos tornamos mais fortes, capazes de fazer ainda mais. O empreendedorismo feminino é um mecanismo poderosíssimo para mudar a realidade de muitas mulheres que buscam independência, valorização e espaço”, afirmou Rosa Maria.

Para encerrar a programação, a Assembleia de Deus promoverá o Café com Mulheres nesta segunda-feira (9).

O 8 de março

Oficializada pela ONU em 1975, a data lembra as conquistas sociais e políticas garantidas por mulheres neste período. Atualmente, mais de 100 países celebram o dia 8 de março para reafirmar a necessidade de valorizar a mulher e reconhecer os seus direitos.

Fonte: Prefeitura de Pinhais