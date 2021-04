Em Pinhais domingo também foi dia de vacinação

Neste domingo (28), mais de 500 pessoas com mais de 70 anos foram imunizadas contra a Covid-19 no drive-thru instalado no Expotrade. Desde que iniciou este sistema, na última quinta-feira (25), cerca de 1.580 pessoas foram vacinadas. Atualmente, mais de 7,1 mil pessoas receberam o imunizante em Pinhais. Para acompanhar o modelo adotado pela Prefeitura Municipal para agilizar a vacinação, o chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Guto Silva, visitou neste domingo as instalações e destacou o trabalho realizado.

“Temos aqui no Expotrade Convention Center uma das maiores estruturas montadas no Estado. O governo está dando o suporte e a prefeita realiza um grande trabalho de liderança e de mobilização. Com a previsão de chegar ao Estado 300 mil vacinas semanalmente, vamos aumentar muito a imunização da população e sair rapidamente desse momento tão crítico e difícil”, disse Guto.

As demais autoridades presentes destacaram a emoção de ver a população de Pinhais sendo vacinada. “É muita alegria! As pessoas estão emocionadas e a gente se emociona junto. Esta imunização é o primeiro sinal de esperança que temos após um ano sofrendo com a pandemia. Para nós da administração pública, este momento é muito importante e gratificante porque estamos conseguindo levar esperança para as pessoas”, destacou a prefeita de Pinhais, Marli Paulino.

A vice-prefeita, Rosa Maria, lembrou que o Expotrade realiza diversos eventos e hoje abriga o sistema drive-thru de vacinação contra a Covid-19. “Aqui já foi palco de grandes shows, e hoje é o show da vida, da saúde que presenciamos neste local. Com esse sistema, conseguimos vacinar as pessoas mais rapidamente, tudo isso é motivo de muita alegria e emoção. Viva o Sistema Único de Saúde (SUS), viva a ciência, a saúde e viva nossa equipe!”, destacou Rosa Maria.

Entre outras autoridades que acompanharam a vacinação neste domingo estavam o líder do Governo na Assembleia Legislativa, o deputado Hussein Bakri, e o deputado federal Luizão Goulart, este destacou que a vacina é a grande esperança para o povo retomar a normalidade. “Com ela esperamos que os comércios voltem o atendimento, que as escolas retornem às aulas e que a economia se recupere para gerar renda e, principalmente, empregos para a população”, afirmou Luizão.

Édina Fernanda da Costa é auxiliar de enfermagem que atua na imunização no Expotrade. Segundo ela, trabalha de domingo a domingo se for preciso, “o importante é que todos os cidadãos sejam imunizados. Já sofremos muito e aguardamos ansiosos por este momento, então, pra trabalhar aqui, não tem como ser cansativo, pois ver a alegria de quem recebe a vacina, e de seus familiares, é revigorante”, finaliza.

Por: SMCS