Em Curitiba, aprovação de Ratinho Junior chega a 73,6%

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), obteve uma aprovação de 73,6% entre os curitibanos, ao final do seu primeiro ano de mandato no Palácio Iguaçu. Ele é reprovado por 22% e 4,4% “não sabe ou não opinou”. Os números são da Paraná Pesquisas, que fez entrevistas pessoais com 1.352 eleitores de Curitiba, durante os dias 11 a 13 de dezembro de 2019. O grau de confiança é de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,5% para os resultados gerais. As informações são da Gazeta do Povo.

Fonte: Fábio Campana