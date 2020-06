Educadores dos Cmeis de Pinhais se reinventam para manter qualidade no ensino

Desde o dia 1º de junho, a Secretaria de Educação de Pinhais (SEMED) retomou as aulas da rede municipal de ensino de forma não presencial. Devido à pandemia do novo Coronavírus as aulas presenciais foram interrompidas no dia 23 de março. Os estudantes matriculados nas Escolas Municipais estão recebendo atividades impressas que contarão como carga horária de reposição de aulas. Porém, para os alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil a SEMED oferece um serviço diferente.

De acordo com a gerente de Educação Infantil, Andressa Montilla dos Santos, todas as unidades foram orientadas a trabalhar de acordo com o parecer do Conselho Nacional de Educação que orienta que as atividades enviadas sejam realizadas por meio da ludicidade e proporcionem interação entre a criança e a sua família. “Nesse sentido, temos enviados muitas brincadeiras, jogos, vídeos de contação de história e atividades de movimento para que os pais interajam com os filhos”, explica.

Andressa ressalta que os educadores têm se reinventado todos os dias. “Os profissionais fazem vídeos maravilhosos para as crianças com desafios e brincadeiras para as famílias. Nossa intenção é manter o vínculo com as famílias. Sendo assim, o envio das atividades é feito três vezes na semana, mas o diálogo e a troca de ideias com as famílias é constante. Cada educadora tem um grupo de Whatsapp com as famílias das crianças da sua turma e se comunicam constantemente nesse grupo. Os responsáveis mandam vídeos e fotos das crianças realizando as atividades e a troca têm sido bem bacana” completa Andressa.

Para a moradora do bairro Maria Antonieta, Karla Francielly Bernardo da Silva, esse acompanhamento virtual dos profissionais tem ajudado os pais nesse período. “Recebemos atividades e vídeos explicativos pelo grupo que foi criado. Os educadores tiram dúvidas que tanto eu quanto outros pais temos, acompanham as atividades dos pequenos. Isso tem nos auxiliado muito. Está sendo um período bem complicado, as mudanças de rotinas foram bruscas, mas estamos nos adaptando ao novo ritmo de vida”, comenta Karla que é mão do Yago que tem 3 anos e é aluno do Cmei Jane Ana.

A adaptação a esta nova fase também é vivida pela moradora do bairro Centro, Angela Fávaro. Ela é mãe da pequena Laura de 4 anos e dos gêmeos, de 1 ano e 5 meses, Clarice e Vicente que estudam no Cmei Enedina Alves Marques. “É um período delicado e tivemos que nos adaptar. O que percebemos que funciona é propor uma rotina para eles mesmo estando em casa. Agora com o grupo de Whatsapp da escola, tivemos uma interação importante com professores e atividades mais adequadas para cada criança. Os bebês curtem bastante os vídeos, a professora usa fantasias e isso chama bastante a atenção deles. Quando dormem, consigo acompanhar a minha filha mais velha nas atividades dela também”, conta.

Serviço

Em caso de dúvida os pais ou responsáveis poderão entrar em contato diretamente com a unidade de ensino na qual a criança está matriculada. A equipe da Secretaria de Educação também está à disposição por meio do telefone 3912-5407 ou pelo e-mail: educacao.gabinete@edu.pinhais.pr.gov.br