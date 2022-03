Doações de Curitiba chegam a Petrópolis para atender população

Já estão em Petrópolis as 17 toneladas de donativos enviados pela Prefeitura de Curitiba, na manhã desta quinta-feira (24/2). O caminhão da Defesa Civil do Estado chegou ao município fluminense às 14h desta sexta-feira (25/2), levando roupas, calçados, alimentos, produtos de higiene e limpeza, além de equipamentos de proteção individual (EPIs).

As doações foram feitas pela população e empresários à campanha desenvolvida por Curitiba em solidariedade a Petrópolis, que foi atingida por fortes chuvas seguidas por deslizamentos de terra na última semana, com mortos, desaparecidos e desabrigados.

Os donativos foram entregues na Paróquia São Sebastião do Carangola, onde será realizada a distribuição para população atendida. O padre Alan Rodrigues Souza da Silva, responsável pela paróquia, agradeceu as doações.

“Nosso muito obrigado ao prefeito Rafael Greca, ao coronel Fernando (coordenador da Defesa Civil do Paraná) e a Fabiano Vilaruel (presidente da FAS)”, disse ele, ao receber as doações. Padre Alan também pediu orações para Petrópolis.

A definição do local de entrega das doações foi feita a partir de contatos do arcebispo metropolitano de Curitiba, dom José Antônio Peruzzo, com o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal dom Orani Tempesta. Peruzzo acompanhou o envio das doações ao lado do prefeito Rafael Greca, na sede da Fundação de Ação Social (FAS), que coordenou a campanha municipal para arrecadação de doações.

Balanço

No carregamento foram enviados dez mil peças de roupas de cama e de vestir, 650 quilos alimentos, 563 litros de água mineral, 280 caixas de pães embalados a vácuo, além de papel higiênico, 650 litros de álcool em gel, 100 litros de água sanitária, 60 litros de detergente, 40 mil máscaras descartáveis, panelas e brinquedos.

Como o volume de doações foi grande e a população continua encaminhando donativos, a Prefeitura de Curitiba fará na próxima semana um novo envio para o município fluminense de roupas, alimentos e de papel higiênico que continuam chegando ao Disque Solidariedade.