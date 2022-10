Curso de Segurança no Trabalho em Altura capacita profissionais da construção civil em Pinhais

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio da Gerência de Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador (GEVSST), promoveu o curso de NR 35 (Segurança no Trabalho em Altura) a trabalhadores da área da construção civil do município de Pinhais. Com carga horária de oito horas, a capacitação é ofertada a 31 alunos em três turmas, distribuídas nos dias 19 e 21, de forma gratuita, por meio da empresa especializada ganhadora do processo licitatório. Servidores da Saúde, como os agentes de endemias, também receberão a formação no dia 30 de setembro.

Dividida em quatro horas de aula teórica e quatro horas de prática, o curso capacitou os profissionais para identificar situações que possam ocasionar acidentes de trabalho, conhecer as medidas preventivas, uso de EPIs de trabalho em altura, dentre outros. Participaram moradores de Pinhais que trabalham no setor de construção civil, autônomos ou MEIs (Microempreendedor Individual).

Promovido gratuitamente aos trabalhadores pela Prefeitura de Pinhais, as inscrições foram divulgadas nos canais oficiais de comunicação, além do contato direto com os profissionais autônomos desse ramo de atividade. “Nós da GEVSST fazemos investigações de acidente de trabalho no município e um dos setores que mais ocorrem acidentes é o da construção civil. Como uma boa parte desse pessoal são autônomos, MEIs, que não trabalham em empresas, a gente viu a necessidade de fornecer esse curso de segurança no trabalho em altura”, comentou a servidora Ana Carolina Zonato.

O professor e responsável pela empresa Grupo Phenyx, André Luiz da Silva Moura, comentou sobre alguns conteúdos das aulas. “O treinamento tem quatro horas em sala e quatro horas na parte externa, fazendo acesso em altura, utilizando os equipamentos, e aprendendo qual a função de cada equipamento. Agora eles estão aprendendo a parte de amarração, que é uma das coisas mais importantes do trabalho em altura, saber fazer os nós corretamente”, explicou.

Agnaldo José Vitor, de 43 anos, é trabalhador autônomo da construção civil e soube do curso através do contato da prefeitura. “Sou morador de Pinhais desde quando nasci, e para a gente está sendo muito importante, não só para mim como para minha equipe, essa aprendizagem. O saldo até agora é positivo, a gente aprendeu junto com outros colegas de profissão, aqui a gente pôde conhecer na prática mais técnicas para a segurança de todos”, avaliou.

Serviço

Para mais informações sobre o curso e outras atividades da Gerência de Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador, entre em contato pelo telefone e WhatsApp (41) 99217-8236.