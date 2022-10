Curitiba Viva Bem começa com ações de toda a Prefeitura no Parque Barigui

A Prefeitura de Curitiba lançou neste sábado (17), no Parque Barigui, o Curitiba Viva Bem, política pública de promoção da qualidade de vida na cidade. Com várias atividades que envolvem as secretárias da Saúde, Esporte, Lazer e Juventude, Meio Ambiente, Educação e o Instituto Municipal de Turismo, os frequentadores do Parque puderam conhecer os programas e as várias atividades oferecidas, gratuitamente, pela Prefeitura. A programação continua neste domingo (18).

Durante a abertura, que contou com a presença (e coreografias) da Família Folhas, o secretário do Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pijak Jr. ressaltou que essa é uma forma de fazer com que os curitibanos conheçam e usufruam cada vez mais dos serviços disponíveis na cidade.

“Curitiba é, por si só, um convite a atividades que promovem lazer e qualidade de vida”, disse. “Ainda temos as diversas secretarias e áreas que oferecem programas que incentivam, esporte, lazer, alimentação saudável, educação e cuidado com o meio ambiente”, completou.

Pijak lembrou, ainda, que de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada real investido na promoção da qualidade de vida, três são economizados com tratamentos de saúde e medicamentos.

Em Curitiba, há dezenas de programas de promoção à saúde e bem-estar desenvolvidos por diferentes secretarias. A partir de agora, todos farão parte desse conceito de qualidade de vida, o Curitiba Viva Bem.

Saúde não é só ausência de doença

Foi em busca de qualidade de vida que o casal de aposentados Marucia Rodrigues Araújo e Valmir Costa Araújo trocou o Rio de Janeiro por Curitiba no final de 2020, o Barigui foi o parque escolhido por eles para as caminhadas diárias.

“Curitiba em si já nos impulsiona a fazer atividade física e, saber de todas essas possibilidades e programas, anima mais. Saúde não é só ausência de doença”, reforçou Marucia.

A aposentada do setor metalúrgico Benedita Roseli Teixeira, sabe bem disso. Neste sábado, ela trocou a caminhada pela aula de ritmos. Ela mora Sítio Cercado e frequenta as atividades físicas oferecidas pela Secretaria de Esporte e Lazer. Benedita diz que é nossa obrigação cuidar do corpo. ” Deus deu essa máquina para nós usufruímos. Temos que nos cuidar, fazer atividade física e manter a boa alimentação”, ensinou.

Atividades

Para deixar o sedentarismo de lado, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude fez avaliação e deu orientações sobre as atividades físicas. Treinamentos funcionais e aulas de ritmos estavam disponíveis para quem queria colocar as ações em prática.

Em tendas montadas ao lado do Salão de Atos, servidores do município apresentaram informações sobre os programas e ações da Prefeitura. A equipe da educação alimentar ensinou o aproveitamento integral dos alimentos. Combate à dengue e o controle do tabagismo estiveram entre os principais temas.

A Secretaria do Meio Ambiente distribuiu mudas de árvores nativas e a Família Folhas falou sobre sustentabilidade, com destaque para a separação de resíduos.

A Secretaria da Educação mostrou projetos desenvolvidos para os curitibinhas e seus familiares, como o Mama Nenê, o Mãos na Massa e as ações de alimentação escolar.

O Instituto Municipal de Turismo apresentou o roteiro Curta Curitiba a Pé, criado para explorar o Centro Histórico e o guia Curta Curitiba Bem-Estar que dá dicas de como relaxar e aproveitar as áreas verdes da capital,

Participaram do lançamento os secretários da Saúde, Beatriz Battistela Nadas; da Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz Damaso Gusi; e da Educação, Maria Silvia Bacila. Compareceram, ainda, representantes da Secretaria do Meio Ambiente e da Comunicação Social, e do Instituto Municipal de Turismo.

Confira a programação de domingo (18/9):

14h às 17h30 – Atividades de lazer e oferta de serviços nas tendas

15h – Apresentação da Família Folhas

15h30 – Aula de ginástica

16h30 – Aula de Ritmos

Local: Parque Barigui, ao lado do Salão de Atos, Alameda Ecologica Burle Marx, s/n, Santo Inácio.