Curitiba é a capital com melhor saneamento no ranking da Abes

Pela quarta vez consecutiva Curitiba foi reconhecida como a melhor capital brasileira no Ranking Abes da Universalização do Saneamento, feito pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes), que promove a pesquisa desde 2017.

A edição 2020 foi divulgada em um evento on-line nesta sexta-feira (5/6), Dia Mundial do Meio Ambiente, com a premiação das cidades de destaque. O prêmio é concedido à Curitiba em razão do desempenho crescente. O prefeito Rafael Greca recebeu o selo do presidente regional da entidade no Paraná, Luiz Henrique Bucco, no Palácio 29 de Março.

“Esse prêmio é de todo o curitibano que separa seu lixo, tem a sua ligação de esgoto regularizada na rede e faz a sua parte pela sustentabilidade na cidade”, disse o prefeito.

Curitiba lidera o ranking das capitais, com 499,99 pontos, de um máximo de 500. A segunda colocada foi Brasília, no Distrito Federal, com 15,54 pontos a menos que Curitiba.

Entre as capitais do Sul, Porto Alegre ficou em 11º (451,85 pontos) e Florianópolis, segue em 14º (424,17).

A maior parte dos mais de 1.880 municípios pesquisados, aproximadamente 70% deles, encontra-se na categoria Empenho para Universalização do saneamento.

Em cada categoria, as cidades receberam uma nota que vai até 100. As que tiveram a soma das notas acima de 489 ocuparam o topo do ranking e foram classificadas como cidades Rumo à Universalização. Curitiba é a única capital com essa classificação.

Histórico

Em sua fala, entre as cidades de destaque, o prefeito Rafael Greca lembrou do histórico de Curitiba no saneamento, com medidas tomadas, ainda em 1721, na separação da água para beber e da água utilizada para esgotamento, nos rios Ivo e Belém, respectivamente.

Hoje, Curitiba tem notas máximas em abastecimento de água, tratamento de esgoto e coleta e destinação adequada de resíduos sólidos; além de boa cobertura de coleta de esgoto no ranking da Abes.

As metas, de acordo com a secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza Oliveira Dias, são de ampliar a efetividade de uso da infraestrutura existente na cidade.

“Por isso, investimos também em ações de Educação Ambiental para envolver toda a comunidade”, ressaltou.

Com a assinatura do novo contrato com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e implantação do Fundo Municipal de Saneamento Básico, o município deu início ao programa Amigo dos Rios, que, além de Educação Ambiental, tem forte atuação em obras, limpeza de rios e fiscalização do uso regular da rede de esgoto.

Pesquisa

O Ranking da Universalização do Saneamento foi apresentado pela primeira vez em outubro de 2017. Utiliza dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SNIS), do Ministério das Cidades, e cruza estes dados com as informações disponíveis sobre as doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. Essas doenças estão relacionadas em sistema de informação do Ministério da Saúde.

Fonte: SMCS