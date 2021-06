Com doses para população em geral, Paraná aplicou 56,7 mil vacinas no fim de semana

A Secretaria de Estado da Saúde registrou 56.702 doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas durante este fim de semana no Paraná. Ao todo, 126 municípios de 21 Regionais de Saúde participaram das ações que fazem parte da campanha do Governo do Estado de vacinação De Domingo a Domingo.

Esse esforço complementa o trabalho realizado entre quinta-feira (3) e sexta-feira (4), no feriado prolongado de Corpus Christi.

“Reforçamos a necessidade de mais ações como essas. Toda iniciativa que tenha o objetivo de alcançar e imunizar mais pessoas deve ser replicada. Estamos passando por um momento difícil, e tendo vacina precisamos fazer com que essas doses cheguem até o braço dos paranaenses”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

A logística de distribuição das doses é articulada pela Imunização da Sesa e pelo Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) em um prazo de até 24 horas após o recebimento das vacinas. Este trabalho permitiu que o lote de mais de 360 mil vacinas da AstraZeneca/Fiocruz recebidas na semana passada fossem enviadas na última sexta-feira (4).

“A força-tarefa para agilizar o envio das doses possibilita que os municípios recebam os imunizantes o mais rápido possível e deem continuidade à vacinação. Não podemos perder tempo, tão logo as vacinas chegam já são distribuídas e disponibilizadas a população”, disse Beto Preto.

Ele destacou que um dos principais avanços do final de semana foi sobre a população em geral. Municípios grandes como Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel, sedes das macrorregionais, e pequenos já começaram a imunizar pessoas entre 50 e 59 anos,

Segundo o Vacinômetro nacional, o Paraná aplicou 3.975.887 doses de vacina contra a doença, sendo 2.747.328 primeiras doses e 1.228.559 segundas doses. O Estado já recebeu 5.692.880 vacinas e aguarda o envio de mais 145.080 doses da Pfizer/BioNTech, que devem chegar às 22h15 desta segunda-feira (7).

Confira os dados de vacinação contra a Covid-19 deste final de semana:

1ª – Paranaguá: 3.120 doses / 7 municípios;

2ª – Metropolitana: 19.808 doses / 11 municípios;

3ª – Ponta Grossa: 2.097 doses / 6 municípios;

4ª – Irati: 625 doses / 5 municípios;

5ª – Guarapuava: 2.334 doses / 8 municípios;

6ª – União da Vitória: 471 doses / 1 município;

7ª – Pato Branco – 518 doses / 2 municípios;

8ª – Francisco Beltrão: 5.696 doses / 16 municípios;

9ª – Foz do Iguaçu: 3.065 doses / 3 municípios;

11ª – Campo Mourão: 328 doses / 4 municípios;

12ª – Umuarama: 2.919 doses / 10 municípios;

13ª – Cianorte: 1.994 doses / 2 municípios;

14ª – Paranavaí: 2.015 doses / 11 municípios;

15ª – Maringá: 122 doses / 1 município;

16ª – Apucarana: 55 / 1 município;

17ª – Londrina: 4.508 doses / 11 municípios;

18ª – Cornélio Procópio: 1.525 doses / 6 municípios;

19ª – Jacarezinho: 1.069 doses / 6 municípios;

20ª – Toledo: 2.099 doses / 4 municípios;

21ª – Telêmaco Borba: 2.045 doses / 6 municípios.

22ª – Ivaiporã: 289 doses / 5 municípios;

TOTAL: 56.702 doses / 126 municípios.

Por: AEn