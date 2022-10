Cinco linhas de ônibus testam veículo elétrico da Higer nesta semana

Os passageiros do transporte coletivo de Curitiba terão a oportunidade de usar o ônibus elétrico da chinesa Higer em cinco linhas a partir desta segunda-feira (19/9). O veículo, que está em demonstração no município, vai circular cada dia em uma linha diferente, de segunda (19/9) a sexta-feira (23/9). O usuário pagará a tarifa normal, mas apenas com cartão transporte.

A primeira linha que testará a tecnologia será a 801 Campina do Siqueira/Batel, na segunda-feira (19/9). Na terça (20/9), será a vez da 380 Detran/Vicente Machado, seguida pela 617 Jardim Ludovica, na quarta (21/9), 654 Campo Alegre, na quinta (22/9), e a 826 Campo Comprido/CIC, na sexta (23/9). O ônibus circulará nas cinco linhas no período das 6h às 20h, em uma tabela especial, entre os horários dos demais veículos. Confira aqui os horários.

A ação faz parte dos eventos que celebram a mobilidade sustentável na capital no mês de setembro, incluindo o Dia Mundial sem Carro, em 22 de setembro.

O futuro é elétrico

Sem emissão de CO2 e ruídos, o ônibus elétrico é considerado o futuro da mobilidade nas grandes cidades e está na agenda do município para os próximos anos, quando a frota fará a migração para essa matriz energética.

“O futuro já chegou e é elétrico. A nossa ideia é testar todos os tipos de ônibus elétricos do mundo para que possamos fazer nossa modernização da frota”, disse o prefeito Rafael Greca, na apresentação do ônibus, nesta sexta-feira (16/9).

“Estamos iniciando o processo para a matriz elétrica, não poluente, e essa demonstração é importante para que possamos testar o modelo no transporte coletivo e para que a população possa ter os primeiros contatos com a nova tecnologia. Ainda neste ano iniciaremos os testes técnicos que servirão de base para as diretrizes do edital de compra dos veículos”, diz Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs.

O modelo padron Higer Azure A12 BR, com 12,2 metros, tem capacidade para transportar 78 pessoas, segundo a fabricante.

A autonomia, de 270 quilômetros, é garantida por meio das 12 baterias do veículo, que serão recarregadas no período noturno, na estação montada na empresa Redentor, na CIC. O tempo máximo de recarga é de quatro horas.

O ônibus foi equipado com sistema de bilhetagem eletrônica do município e vai funcionar como os demais veículos dessas linhas, com pagamento da passagem exclusivamente por cartão transporte, débito e crédito.

As linhas foram escolhidas por cobrirem várias regiões da cidade, com boa estrutura viária, e ainda terem acesso a terminais, possibilitando que mais pessoas possam conhecer a nova tecnologia. Juntas, as cinco linhas transportam, em média, 16,5 mil pessoas em dias úteis.