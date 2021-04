Casos de fura-filas da vacina estão sob investigação em Pinhais

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhais continua acompanhando os casos de denúncias de fura-filas da vacinação contra a Covid-19. Recentemente, a Prefeitura de Pinhais foi notificada de mais cinco casos suspeitos, com solicitação de informações do Ministério Público do Estado do Paraná, conforme demandas registradas na Controladoria-Geral do Estado (CGE).

A Prefeitura de Pinhais salienta que colabora com a identificação das pessoas que tenham sido vacinadas fora dos grupos prioritários e que todas as informações são repassadas aos órgãos competentes para as possíveis sanções dos responsáveis.

Reafirma ainda que, no pré-cadastro para a vacinação disponibilizado pela Secretaria de Saúde, o próprio profissional se coloca na posição de atuante e apresenta registros para tal. “Com isso, contamos também que a pessoa não agiu de má fé, como no caso dos trabalhadores da saúde os quais devem atuar em estabelecimentos de saúde, conforme diretrizes dos planos de vacinação.

Visando aperfeiçoar e garantir que os profissionais que serão convocados para a vacinação realmente se enquadrem no grupo prioritário, estamos solicitando aos estabelecimentos e clínicas do município o preenchimento de um termo de responsabilidade, seguindo orientação do Ministério Público do Paraná.

Serviço