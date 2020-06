Calçadas para pedestres trazem mais segurança e qualidade de vida em Pinhais

Atender aos anseios dos moradores e promover mais qualidade de vida para todos, essas são algumas das premissas da administração pública de Pinhais. E para comprovar essas preocupações, nos últimos anos foram realizadas centenas de obras de infraestrutura em variados bairros da cidade. Somente na construção de calçada para pedestres foram feitas – ou estão em construção, desde 2017, mais de 125,5 mil m², levando mais segurança aos pedestres e aos motoristas do município.

Dessa grande quantidade de metragem construída, quase 75% são de calçadas em concreto poroso, também conhecidas como ecológicas por ter uma série de benefícios ao meio ambiente e à população. São mais de 93,4 mil m² de ruas de Pinhais que passam a contar com esta tecnologia desenvolvida por técnicos do município, tornando a cidade também referência neste sistema de calçamento que contribui com os moradores e na prevenção de enchentes.

Para chegar a esta solução, equipe da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop), junto com técnicos da Prefeitura, realizaram diversos estudos e muitos testes até conseguirem chegar ao resultado que é hoje aplicado. Entre os diversos benefícios do calçamento em concreto poroso está em ser permeável – não deixando acumular poças e facilitando a absorção de água nos dias chuvosos, o custo de construção é similar ao tradicional, requer pouca manutenção – pois sua construção praticamente elimina o nascimento de mato e a durabilidade é maior que as demais calçadas.

A sua construção compreende a preparação do solo com a primeira camada em saibro e uma segunda com pedra brita, ambas compactadas. O concreto é composto por uma mistura de pedrisco e cimento, utilizando pouca água. Para reforçar os trechos com entrada para veículos são colocadas malhas de aço, o que aumenta a resistência da calçada. Após a concretagem é realizada a compactação e, em poucas horas, já se pode utilizar a calçada.

Além do calçamento em concreto poroso, a Prefeitura de Pinhais realizou ainda a construção de 12,7 mil m² de calçada com asfalto definitivo e 9,6 mil m² em antipó, sendo algumas dessas compartilhadas com ciclistas. Soma-se a todas estas realizações a construção de mais 8,9 mil m² de calçamento para pedestres em paver e quase 1 mil m² de calçada no sistema convencional. Anualmente, desde 2017, a média de construção de calçada para pedestre foi de 31,4 mil m², nos cinco tipos de pavimento executados no município.

A prefeita de Pinhais, Marli Paulino, lembra que a cidade é vista como referência na forma como os investimentos são realizados, e também nas obras em infraestrutura. “A calçada ecológica é um dos nossos destaques, pois trazem muitos benefícios para todos e também ao nosso meio ambiente, por isso priorizamos a sua construção, levando mais qualidade de vida e segurança nos bairros da nossa Pinhais”.

Calçadas para pedestres construídas na Cidade a partir de 2017:

Concreto Poroso – 93.462 m² (74,3%)

Asfalto – 12.755 mil m² (10,1%)

Antipó – 9.573 mil m² (7,7%)

Paver – 8.954 mil m² (7,1%)

Convencional – 997 m² (0,8%)

TOTAL 125.741 mil m²

Fonte: Comunicação – Prefeitura Municipal de Pinhais