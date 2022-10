Agenda de fim de semana tem bike, tênis, karatê e dança

Um passeio ciclístico em comemoração à Semana Nacional do Trânsito, um festival de karatê e um torneio de tênis estão entre os destaques da programação de esporte e lazer da Prefeitura deste fim de semana. Toda a programação integra o Curitiba Viva Bem, política pública de promoção da qualidade de vida na cidade que será lançada neste sábado (17/9), também com atividades informativas e esportivas no Parque Barigui.

Bicicletas

As bikes serão o centro das atenções no Parque Olímpico do Cajuru já no sábado (17/9), das 13h às 17h. Na pista de BMX, é dia de aulas para crianças e adolescentes sem experiência nessa modalidade de ciclismo, que é um esporte olímpico.

O Parque Olímpico fica na Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510. Para participar é necessário se inscrever no Curitiba em Movimento – o portal da Prefeitura que reúne os esportes oferecidos gratuitamente nos espaços da Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Juventude (Smelj) nos bairros.

No domingo (18/9), crianças, adolescentes e adultos que gostam de pedalar devem se dirigir com suas bikes à Rua da Cidadania do Cajuru, às 8h, para o passeio ciclístico em comemoração à Semana Nacional do Trânsito.

Na volta, no mesmo local, os ciclistas poderão se divertir com as atrações da Rua do Lazer, programadas pela Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Juventude (Smelj). A Rua da Cidadania do Cajuru fica na Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150.

No Tatuquara, domingo (18/9), na Praça Soldado Wagner Ângelo Sampaio, a magrela também será o centro das atenções. Lá terá lugar o Circuito de Bike na Praça, a partir das 9h. O público do evento são as crianças e os adolescentes interessados em aprender a pedalar. A praça fica na Rua Enette Dubard, esquina com Carlos Munhoz da Rocha.

Dança

No sábado (17/9) também é dia de assistir à Mostra de Dança Regional, no Salão de Atos do Parque Barigui. A entrada é grátis.

As apresentações, que reunirão alunos dos cursos oferecidos pelas regionais Boa Vista, Cajuru, Matriz e Santa Felicidade, poderão ser vistas das 13h30 às 18h. O Salão de Atos fica na Alameda Ecológica Burle Marx s/nº.

Sábado nos centros esportivos

Os Centros de Esporte e Lazer (CEL) dos bairros também estarão movimentados neste sábado (17/9). No Xaxim, no CEL Vereador João Derosso (Rua Dom José Marello, 101), das 8h à 17h, acontece um torneio de tênis. Os jogadores são alunos do CEL.

Pela manhã, das 8h às 12h, o espaço se abre à comunidade para a prática de esportes de quadra e atividades recreativas, como jogos gigantes e brincadeiras. Essa programação vai das 8h às 12h.

Já no Boa Vista, no CEL Avelino Vieira, acontece o II Festival de Karatê. Também alunos de turmas do local, os lutadores sobem no tatame das 8h às 12h. O endereço é Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233.

Essa semana, excepcionalmente, não haverá atividades de lazer no calçadão da Rua XV. A suspensão se deve ao uso do espaço para fins de campanha presidencial, autorizada pela justiça eleitoral.