Ação Integrada de Fiscalização Urbana fecha estabelecimento em Curitiba

Um estabelecimento comercial foi fechado e 15 pessoas abordadas durante a operação da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) nesta quarta-feira (02), em Curitiba. As ações de prevenção a aglomerações e demais infrações de medidas sanitárias seguem em andamento durante o feriado.

As equipes da AIFU, compostas por equipes da PM, Guarda Municipal e Secretaria Municipal do Urbanismo, percorreram os bairros Sítio Cercado, Ganchinho, Pinheirinho, Capão Raso, Boqueirão, Cajuru, Água Verde, Centro, São Francisco, Bigorrilho e Alto da XV. Em uma das abordagens, no bairro Sítio Cercado, os policiais militares apreenderam 30 essências de narguilé.

Denúncias de aglomerações, de perturbação do sossego e outras irregularidades foram atendidas pelos profissionais. A ocorrência de maior destaque foi por volta de 20h38, quando os policiais foram até uma distribuidora de bebidas, localizada na Rua Corvina, no bairro Sítio Cercado, verificar uma denúncia de aglomeração de pessoas. No local, ao ser feita uma vistoria, foram encontradas as 30 essências de narguilé contrabandeadas. O material foi apreendido e encaminhado à autoridade competente.

Ao longo da operação, cinco estabelecimentos comerciais foram abordados, sendo que um deles foi interditado e os agentes municipais aplicaram uma autuação administrativa. As equipes localizaram 25 pessoas nos pontos fiscalizados e, destas, 15 foram abordadas. Três veículos encontrados nas proximidades dos pontos comerciais também foram abordados pelos integrantes da AIFU, mas nenhuma irregularidade foi constatada.

Por: AEn