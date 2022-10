As principais vias da cidade estão ganhando novas placas de identificação de ruas. Os trabalhos são realizados pela Secretaria de Obras Públicas (Semop), por meio do Departamento de Manutenção.

Denominadas de conjunto de identificador de logradouro, as placas são instaladas nas esquinas das vias. Os materiais usados para a placa são a chapa e o tubo de fixação, ambos de ação. Outro detalhe é que ela é personalizada, contendo o nome completo da via, o bairro e o número do CEP. Este é um trabalho contínuo do Departamento de Manutenção que faz a instalação de placas nas ruas do município.

A instalação de novas placas é um instrumento de grande valor, pois a ação facilita a identificação das ruas tanto para quem circula de carro como para quem caminha por elas, além de deixar as vias locais mais organizadas.